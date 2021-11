Tarife : Tarifkonflikt: Beschäftigte der Unikliniken im Warnstreik

Mehr als 250 Beschäftigte der Universitätsmedizin nehmen allein in Kiel an einem Warnstreik teil. Vor dem Landeshaus fordern sie lautstark mehr Geld. Die Gewerkschaft Verdi wirft den Ländern Blockadehaltung vor. Aktionen gibt es auch woanders.

Lübeck | Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes haben sich Beschäftigte der Universitätsmedizin in Kiel und Lübeck am Dienstag an einem erneuten Warnstreik beteiligt. Allein in Kiel nahmen nach Angaben der Polizei mehr als 250 Menschen an einem Protestzug ins Regierungsviertel teil. In Kiel, Lübeck und in der Unimedizin in Greifswald beteiligten sich insge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.