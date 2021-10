Unfälle : Tanklaster umgekippt: Gefahrgut läuft aus, A1 voll gesperrt

Ein Tanklaster ist auf der Autobahn 1 bei Bad Oldesloe auf die Seite gekippt - daraufhin ist Gefahrgut ausgelaufen.

Bad Oldesloe | Nach ersten Erkenntnissen prallte der Lastwagen in den frühen Morgenstunden unter einer Brücke gegen die Mittelleitplanke, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, lebensgefährlich seien seine Verletzungen jedoch nicht. Mehrere Stunden nach dem Unfall war am Morgen unklar, ob weiterhin Gefahrgut a...

