Bundesländer : Tag der Einheit: Günther reist mit Bürgerdelegation

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und eine fünfköpfige Bürgerdelegation reisen zum Tag der Deutschen Einheit an diesem Wochenende nach Halle (Sachsen-Anhalt).

Kiel | Aufgrund der Corona-Pandemie finden die zentralen Feiern wie schon im Vorjahr in einem kleineren Rahmen statt. Die Delegation aus Schleswig-Holstein nimmt gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten und den Spitzen der Verfassungsorgane am Sonntag am Festakt in der Georg-Friedrich-Händel-Halle teil. Für die ehrenamtlich engagierten Mitglieder der Bürgerdele...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.