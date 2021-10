Fußball : Tabellenführer St. Pauli spielt 1:1 bei Werder Bremen

Zweitliga-Spitzenreiter FC St.

Bremen | Pauli hat im Nordduell bei Bundesliga-Absteiger Werder Bremen nach einem Rückstand noch einen Punkt geholt. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz und die Bremer trennten sich am Samstag 1:1 (0:0). Vor 42.100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion brachte Marvin Ducksch Werder in der 62. Minute zunächst in Führung. Nur fünf Minuten später gelang Fi...

