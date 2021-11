Handball : THW Kiel belohnt sich für starke Trainingsarbeit

Trainer Filip Jicha freut sich über die Früchte seines Tuns bei den Handballern des THW Kiel.

Kiel | „Meine Spieler haben in den letzten Wochen überragend gearbeitet im Training. Heute haben wir es geschafft, das auch auf das Spielfeld zu übertragen“, sagte der 39 Jahre alte Tscheche am Donnerstagabend nach dem 31:28 des deutschen Rekordmeisters am Mittwoch über den dänischen Titelträger Aalborg HB in der Champions-League-Vorrunde. Nur die schlech...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.