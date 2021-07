Wetter : THW-Helfer aus dem Norden bauen Werkstatt in Flutgebiet auf

Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bauen im Katastrophengebiet von Rheinland-Pfalz eine Werkstatt auf.

Kiel | In der Einrichtung am Nürburgring sollten Einsatzfahrzeuge, Technik und andere Ausstattung von Feuerwehren und THW repariert werden können, teilte der THW-Landesverband am Sonntag mit. Auch der DRK-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern leistet Hilfe. Elf Mannschaftstransportwagen seien am Samstag nach Bad Neuenahr-Ahrweiler überführt worden, hieß es...

