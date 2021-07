Tourismus : Sylter Rettungsschwimmerin warnt vor gefährlichen Strömungen

Die Rettungsschwimmerin Jana Kubikova bewahrt Menschen auf Sylt vor den Gefahren der rauen Nordsee.

Kampen (Sylt) | „Besonders gefährlich sind Unterströmungen, die Trecker, die Menschen aufs offene Meer ziehen können“, sagte die 31-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Unerfahrene schwämmen dann vergeblich gegen die Strömung an, um wieder an Land zu kommen. Dann bestehe die Gefahr, dass sie vor Erschöpfung ertrinken. Ihre Aufgabe sei es, das zu verhindern. In ih...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.