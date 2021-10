Wahlen : Südschleswigscher Wählerverband: Unabhängig bleiben

Zusammenarbeit in Sachthemen ja, feste Kooperation im Bundestag aber nein: Der SSW will in Berlin unabhängig agieren und sich für Minderheiten einsetzen. Und vielleicht den Kanzler wählen?

Berlin | Der Bundestagsabgeordnete des Südschleswigschen Wählerverband (SSW), Stefan Seidler, will sich im Parlament seine Unabhängigkeit bewahren. „Bei Einzelthemen werde ich aber sicherlich mit der einen oder anderen Fraktion zusammenarbeiten“, sagte Seidler (42) der Deutschen Presse-Agentur. In der vergangenen Woche hatte er Gespräche mit SPD-Fraktionschef ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.