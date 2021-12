Prozesse : Stutthof-Prozess: Gericht will KZ-Überlebende in USA hören

Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof will das Landgericht Itzehoe heute (14.30 Uhr) eine Überlebende des Lagers als Zeugin anhören.

Itzehoe | Die 1928 in Litauen geborene Asia Shindelman wurde 1941 nach der deutschen Besetzung des baltischen Landes zunächst mit ihren Eltern in ein Ghetto und drei Jahre später in das KZ bei Danzig gebracht, wie sie in einem Interview der amerikanischen Shoa Foundation berichtete. Heute lebt Shindelman im US-Staat New Jersey. Die Strafkammer will sie per Vide...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.