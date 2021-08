Konflikte : Stuttgart und Kiel wollen Bund-Länder-Treffen zu Afghanistan

Wenn die Evakuierung am Flughafen in Kabul endet, heißt die bange Frage: Wie können danach gefährdete Menschen ausgeflogen werden? Aus dem Südwesten und aus Schleswig-Holstein kommt der Ruf nach einer schnellen Bund-Länder-Konferenz.

Stuttgart | Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein haben den Bund aufgefordert, die Bundesländer so schnell wie möglich zu einem gemeinsamen Gespräch über Hilfen für gefährdete Menschen in Afghanistan einzuladen. In einem Brief der Stuttgarter Staatskanzlei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an das Kanzleramt, der der Deutschen Presse-Agentur vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.