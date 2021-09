Wetter : Stürmisches Wetter im Norden Deutschlands

Starkregen, Schauer und orkanartige Böen im Norden: In der Nacht zum Donnerstag kommt es zu mehreren Einsätzen der Feuerwehr und Polizei. Verletzte gibt es zuvor bei einem Tornado in Kiel.

Hamburg/Kiel | Auf orkanartige Böen an der Nordsee und Sturmböen im Binnenland und an der Ostsee müssen sich die Menschen in Norddeutschland am Donnerstag einstellen. Für die schleswig-holsteinische Nordseeküste hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung herausgegeben. Bis Donnerstagvormittag sind demzufolge an der Nordsee orkanartige Böen mit Geschwin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.