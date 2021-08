Tiere : Studie: Dorschbestand in westlicher Ostsee zusammengebrochen

Dem einstigen „Brotfisch“ der Fischer geht es in der westlichen Ostsee schlecht - so schlecht, dass Experten eine Erholung der Bestände bezweifeln. Eine Studie sieht den Kipp-Punkt überschritten. Dies liegt aus Expertensicht nicht nur an Überfischung.

Hamburg | Der Dorschbestand der westlichen Ostsee ist einer Studie zufolge derart zusammengebrochen, dass eine absehbare Erholung aus Expertensicht unwahrscheinlich ist. Forschende unter Leitung von Prof. Christian Möllmann vom Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit der Universität Hamburg kamen zum Ergebnis, dass der Kipp-Punkt für diese Population ...

