Kriminalität : Stromrechnung führt zu versteckter Marihuana-Plantage

Eine überhöhte Stromrechnung ist dem Betreiber einer professionellen Marihuana-Plantage in Hamburg zum Verhängnis geworden.

Hamburg | Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wunderte sich der Besitzer des Mietshauses im Stadtteil Hamm über einen Mehrverbrauch von Strom in Höhe von rund 2000 Euro. Als der 48-Jährige nachforschte, fand er ein Stromkabel, das zu einem ihm unbekannten Raum führte, der mit einer Stahltür gesichert war - und der in keinem Grundriss verzeichnet und offensic...

