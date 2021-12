Kriminalität : Streit in Notunterkunft eskaliert - ein Polizist verletzt

Bei einem Einsatz in einer Lübecker Notunterkunft ist ein Polizeibeamter von einem 36 Jahre alten Bewohner der Unterkunft verletzt worden.

Lübeck | Der Mann habe die eingesetzten Beamten gegen die Brust und auf die Hände geschlagen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Außerdem habe er versucht, die Beamten zu bespucken, während er in das Polizeigewahrsam gebracht wurde. Die Polizei war am Sonntag in die Notunterkunft der Heilsarmee in der Lübecker Innenstadt gerufen worden, weil...

