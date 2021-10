Kriminalität : Streit in Drogerie: Haftbefehle wegen versuchten Totschlags

In einem Drogeriemarkt in Kiel eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern. Ein Dritter kommt hinzu und am Ende ist ein 26-Jähriger schwer verletzt. Zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Auch ein Messer wird gefunden.

Kiel | Nach einem Streit mit drei Verletzten in einem Kieler Drogeriemarkt wird gegen zwei Männer wegen versuchten Totschlags ermittelt. Gegen die beiden 21 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen wurde am Dienstag Haftbefehl erlassen, wie die Polizei mitteilte. Beide wurden danach in Justizvollzugsanstalten gebracht. Nach Polizeiangaben waren im Stadtteil Met...

