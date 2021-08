Kriminalität : Streit in Arbeiterunterkunft: Lebensgefährlich verletzt

Mutmaßlich bei einem Streit in einer Arbeiterunterkunft in Hamburg-Hausbruch ist ein 43-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Hamburg | Nach einem Notruf am späten Sonntagabend hätten Rettungskräfte den Mann in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Montag mit. Die Verletzungen seien offenbar durch spitze und stumpfe Gewalt hervorgerufen worden. Die Polizei traf in der Handwerker-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus drei stark betrunkene Männer an. Nach ersten Ermittlungen so...

