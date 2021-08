Unfälle : Streifenwagen kollidiert mit Auto: Drei Verletzte

Bei der Kollision zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Kleinwagen sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Hoisdorf | Nach den bisherigen Erkenntnissen sei der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, als er in Höhe des Feuerwehrgerätehauses in Hoisdorf (Stormarn) mit dem entgegenkommenden Auto einer 19 Jahre alten Frau zusammenstieß, teilte die Polizei mit. Die 19-Jährige wurde den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen in...

