Tourismus : Strandkorbsaison geht zu Ende: Verlängerung lohnt sich nicht

Der Strandkorb gehört für viele zum Urlaub wie Sand und Meer. Jetzt ist der Sommer zu Ende und auch die Körbe verschwinden ins Winterquartier. Eine Saisonverlängerung lohnt sich für die Vermieter nicht.

Timmendorfer Strand | Die Herbstferien kommen - die Strandkorbsaison an Schleswig-Holsteins Ostseeküste geht zu Ende. Die meisten Vermieter hätten bereits damit begonnen, ihre Körbe ins Winterquartier zu bringen, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes der Strandkorbvermieter, Hans-Jürgen Borgwardt, am Mittwoch. Die Genehmigung, die Körbe am Strand aufzustellen, endet na...

