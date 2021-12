Gastgewerbe : Stornierungen und 2G: Hotellerie wegen Corona-Winter besorgt

Seit dieser Woche gilt auch in den Hamburger Hotels die 2G-Regel. Die Umsetzung sei kein Problem gewesen. Die Hoteliers sehen sich aber nun mit zahlreichen Stornierungen konfrontiert.

Hamburg | Die Hotellerie in Hamburg blickt mit Sorge auf den anstehenden Corona-Winter. Das Geschäft ebbe massiv ab, sagte ein Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Hamburg. Das liege zum einen an der 2G-Regel, die seit Beginn der Woche für Hotelaufenthalte in der Hansestadt gelte. Die Folge seien zahlreiche Stornierungen im Tagungs-...

