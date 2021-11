Haushalt : Steuerschätzung: Land kommt besser durch Krise als gedacht

Hamburg kommt finanziell besser durch die Corona-Krise als gedacht.

Hamburg | Laut der am Dienstag vorgestellten November-Steuerschätzung kann die Hansestadt in diesem Jahr mit rund 13,24 Milliarden Euro Steuereinnahmen rechnen. Das seien rund 1,2 Milliarden Euro mehr als noch in der Mai-Steuerschätzung vorhergesagt. Für die Jahre 2022 und 2023 gehen die Steuerschätzer dann von Einnahmen in Höhe von 13,26 und 13,54 Milliarden E...

