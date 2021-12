Prozesse : Steuerhinterziehung bei Maskenlieferung: Prozess beginnt

Zu Beginn der Corona-Pandemie sollten ganz schnell ganz viele Masken beschafft werden. Das Bundesgesundheitsministerium geriet dabei offenbar an Kriminelle in Hamburg. Vier Männer kommen nun wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 5,5 Millionen Euro vor Gericht.

Hamburg | Bei einer Lieferung von mehr als 23 Millionen Corona-Schutzmasken an das Bundesgesundheitsministerium sollen vier Männer aus Hamburg 5,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Sie müssen sich von nächstem Freitag an wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung in einem Prozess vor dem Landgericht Hamburg verantworten, wie die Staatsanwaltschaft am Fr...

