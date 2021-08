Gesundheit : Steigende Inzidenz: Wenige Covid-19-Patienten in Kliniken

Die Coronazahlen steigen auch in Schleswig-Holstein seit einigen Wochen. Die Lage in den Krankenhäuser ist allerdings momentan vergleichsweise entspannt.

Flensburg | Trotz steigender Inzidenz in Schleswig-Holstein liegen aktuell nur relativ wenig Covid-19-Patienten in den Kliniken des Landes. Insgesamt sind derzeit nach Angaben des Gesundheitsministeriums 50 Corona-Patienten in einem Krankenhaus, 17 davon liegen auf einer Intensivstation, zehn werden beatmet (Stand Montagabend). Zum Vergleich: Um den Jahreswechsel...

