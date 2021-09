Landtag : Stegner: War immer stolz Abgeordneter des Landtags zu sein

Mit versöhnlichen Worten hat sich Schleswig-Holsteins langjähriger SPD-Fraktionschef Ralf Stegner aus dem Landtag verabschiedet.

Kiel | „Ich bin ein streitbarer Redner, das wissen Sie. Sollte ich den einen oder anderen verletzt haben, dann tut mir das leid, dann war das nicht beabsichtigt“, sagte der 61-Jährige am Donnerstag in einer persönlichen Erklärung im Parlament in Kiel. Abgeordnete erhoben sich anschließend von ihren Sitzen. Stegner kandidiert am Sonntag für den Bundestag. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.