Unfälle : Stauende übersehen: Fünf Verletzte bei Unfall auf A7

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 zwischen Neumünster-Süd und -Mitte sind am Samstagabend fünf Menschen verletzt worden.

Ehndorf | Wie ein Sprecher des Autobahnreviers Neumünster sagte, war ein Autofahrer in Fahrtrichtung Hamburg am Ende eines Staus gegen ein Fahrzeug gekracht, das auf den nächsten Pkw geschoben wurde. Die Unfallbeteiligten, von denen einer schwer und die übrigen leicht verletzt wurden, kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.