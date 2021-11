Wetter : Starker Wind und Sturmflut: Ruhigeres Wetter am Montag

Wer am Sonntag im Norden unterwegs war, musste sich zum Teil ordentlich gegen den Wind stemmen. An den Küsten gab es vereinzelt schwere Sturmböen, eine Sturmflut wurde für den Abend erwartet. Die gute Nachricht: Zum Wochenanfang wird es ruhiger.

Hamburg | Mützen festhalten und Autos umparken: In Hamburg und Schleswig-Holstein hat stürmisches Wetter im Wechsel mit Sonne und Regen den Sonntag bestimmt. Für den Abend erwartete das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie zudem eine Sturmflut in Hamburg, an der Nordsee sowie im Weser- und Elbegebiet. Das Amt ging dabei davon aus, dass das Abend-Hochwa...

