Fußball : Starker Saison-Start für St. Pauli: 3:0 gegen Holstein Kiel

Starker Saison-Einstand für den FC St. Pauli. Gegen Holstein Kiel gelingt ein verdienter 3:0-Heimsieg. Die Kiezkicker machen da weiter, wo sie im Mai aufgehört haben. Kiels Coach Werner bleibt viel Arbeit.

Hamburg | Der FC St. Pauli hat einen Top-Einstand in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga hingelegt und seinem Nordrivalen Holstein Kiel einen ersten Dämpfer versetzt. Im ersten Start-Heimspiel seit sechs Jahren setzte sich der Kiezclub am Sonntag gegen den Beinahe-Aufsteiger der Vorsaison verdient mit 3:0 (1:0) durch und knüpfte an die starken Leistungen ...

