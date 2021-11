Kriminalität : Stätte einer Obdachlosen vermutlich durch Böller in Brand

Vermutlich durch den Wurf von Feuerwerkskörpern ist am Sonntagabend eine Obdachlosen-Schlafstätte in Hamburg-Wilhelmsburg in Brand geraten.

Hamburg | Wie die Polizei am Montag mitteilte, brannten eine Matratze und die Habseligkeiten einer obdachlosen Frau. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Obdachlose habe sich vor dem Einsatz entfernt, hieß es. Unbekannte Personen sollen den Brand ausgelöst haben, indem sie Feuerwerkskörper in Richtung der Schlafstätte in einem Waldstück warfen. Die Polizei bi...

