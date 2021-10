Fußball : St. Paulis Trainer warnt vor Dresden: „Robustheit und Power“

Trainer Timo Schultz vom FC St.

Hamburg | Pauli warnt vor dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden vor den Qualitäten des Gegners. „Sie leben von ihrer Robustheit und Power“, sagte der 44-Jährige am Freitag in Hamburg mit Blick auf die Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den Aufsteiger. „Sie haben einen Top-Sturm was Tempo und Robustheit angeht. Dresden hat eine richtig gut zusammengestellte Gr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.