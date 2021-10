Fußball : St. Pauli will Serie ausbauen: HSV erwartet Rekord

Für die drei norddeutschen Teams gibt es am zehnten Spieltag der 2.

Hamburg | Fußball-Bundesliga eine klare Unterteilung: ein Spitzenspiel, eine Mittelfeldpartie, ein Kellerduell. Der FC St. Pauli gastiert am Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim Sechsten 1. FC Heidenheim und will auch nach dem zehnten Spieltag an der Tabellenspitze stehen. Mit einem Sieg würden die Hamburger ihre Serie auf vier Siege ausbauen. Trainer Timo Schultz warn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.