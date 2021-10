Fußball : St. Pauli will Erfolgsserie fortsetzen: Brisantes Nordduell

Der FC St. Pauli hat seine jüngsten fünf Spiele in der 2. Bundesliga gewonnen, Werder Bremen dagegen im selben Zeitraum nur eins für sich entschieden. Und der große HSV hat in der 2. Liga noch gar keines der bisher sechs Duelle mit Holstein Kiel gewonnen

Hamburg | Das Trio aus dem hohen Norden greift am heutigen Samstag in Derbys der 2. Fußball-Bundesliga ins Geschehen ein. Spitzenreiter FC St. Pauli will nach fünf aufeinanderfolgenden Siegen seine Serie auch bei Bundesliga-Absteiger Werder Bremen fortsetzen (13.30 Uhr). Am Abend (20.30 Uhr) treffen der Hamburger SV und Holstein Kiel im zweiten Nordduell aufein...

