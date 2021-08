Fußball : St. Pauli verpflichtet Verteidiger Beifus

Der FC St.

Hamburg | Pauli hat Innenverteidiger Marcel Beifus verpflichtet. Der 18-Jährige wechselt vom VfL Wolfsburg zu den Hamburgern, wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte. Zuletzt kam Beifus in der zweiten Mannschaft der Niedersachsen zum Einsatz, die in diesem Sommer abgemeldet wurde. „Marcel bringt alles mit, um sich bei uns im Profifußball durchzusetze...

