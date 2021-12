Fußball : St. Pauli lädt ins Millerntor-Stadion zum Impfen

Der Fußball-Zweitligist FC St.

Hamburg | Pauli öffnet das Millerntor-Stadion für Impfungen. An den kommenden Wochenenden (11. und 12. sowie 18. und 19. Dezember) werden im Ballsaal der Stadion-Haupttribüne Erst-, Zweit-, oder Booster-Impfungen jeweils in der Zeit von 12.00 bis 17.00 Uhr angeboten, teilte der Tabellenführer am Mittwoch mit. „Die Impfung bleibt unser wichtigstes Werkzeug, u...

