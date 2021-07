Fußball : St. Pauli-Trainer Schultz schiebt Favoritenrolle von sich

Trainer Timo Schultz vom FC St.

Hamburg | Pauli sieht sein Team trotz des 3:0-Auftaktsieges in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Holstein Kiel nicht zwingend als einen Aufstiegskandidaten an. „Wir können richtig guten Fußball spielen und sind von den Abläufen und personell gut aufgestellt. Aber man braucht zehn bis zwölf Spieltage, um zu sehen, wo sich die Mannschaften einsortieren.“ Am Sonntag...

