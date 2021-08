Fußball : St. Pauli-Coach Schultz warnt vor Paderborn

Trainer Timo Schultz vom FC St.

Hamburg | Pauli hat vor dem Gastspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn vor den Qualitäten des Gegners gewarnt. „Sie haben in Bremen einen eindrucksvollen Auswärtssieg gesammelt. Das ist eine Truppe, die über viel Zweitliga-Erfahrung verfügt, sehr sprintstark ist und auch eine defensive Stabilität an den Tag legt“, sagte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.