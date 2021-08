Kriminalität : Spurensicherung nach Sparkasseneinbruch abgeschlossen

Nach dem spektakulären Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Norderstedt hat die Polizei die Spurensicherung abgeschlossen.

Norderstedt | Neue Erkenntnisse gebe es jedoch bislang nicht, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Unbekannte Täter waren zwischen dem 6. und dem 8. August durch ein Loch in der Decke in die Sparkasse und hatten dort rund 600 Schließfächer aufgebrochen. Die genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest, dürfte jedoch im siebenstelligen Bereich liegen, sagte der Spr...

