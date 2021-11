Pferdesport : Springreiter Nagel verlässt den Stall Moorhof nach 30 Jahren

Springreiter Carsten-Otto Nagel verlässt nach 30 Jahren den Wedeler Stall Moorhof.

Holm | Der 59 Jahre Team-Weltmeister von 2010 wird künftig gemeinsam mit seiner Familie auf der Reitanlage seiner Schwiegereltern in Lilienthal bei Bremen tätig sein und von dort aus unter anderem auch mit dem Stall Moorhof weiter zusammenarbeiten, wie er in einer Mitteilung bekanntgab. Nagel arbeitete seit Oktober 1991 für den Stall Moorhof. Er gewann in...

