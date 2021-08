Pferdesport : Springreiten im Derby Park: Auch Olympiasieger Maher dabei

Nachdem das deutsche Spring- und Dressur-Derby wegen Corona zweimal abgesagt wurde, wagen die Organisatoren unter Pandemiebedingungen in Klein Flottbek in Hamburg dennoch ein Turnier.

Hamburg | Vom 26. bis 29. August wird im Derby Park geritten. Dafür wurde ein Hygiene- und Sicherheitskonzept in Zusammenarbeit mit der Universität Manchester entwickelt, wie Turnierchef Volker Wulff am Dienstagabend mitteilte. Höhepunkte sind das mit 300.000 Euro dotierte Springen der Millionenserie Global Champions Tour am Samstag (28.8.) und das mit 100.0...

