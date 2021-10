Koalition : Spitzenpolitiker sehen Grundlage für Ampel-Verhandlungen

Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP aus Schleswig-Holstein haben die geplante Aufnahme von Koalitionsverhandlungen über ein Ampel-Bündnis im Bund begrüßt.

Kiel | „Ein Aufbruch ist möglich“, sagte die SPD-Landesvorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende Serpil Midyatli am Freitag in Kiel. Dafür könne die Ampel stehen. „Die Gespräche wurden so geführt wie Politik sein sollte: vertrauensvoll und von Respekt geprägt.“ Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen betonte, „das Papier macht Mut, dass ei...

