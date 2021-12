Kriminalität : Sparkasseneinbruch bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“

Es ist ein besonders abgebrühter Coup: Einbrecher räumen Hunderte Schließfächer in einer Sparkassenfiliale in Norderstedt aus. Spuren führen, wie auch in einem ähnlichen Fall aus Hamburg, nach Berlin. Die Ermittler erhoffen sich von einer Fernsehausstrahlung Hinweise.

Norderstedt | Vier Monate nach dem spektakulären Einbruch in eine Norderstedter Bankfiliale kommt der Fall in die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ (8. Dezember). Außerdem lobten die Hamburger Sparkasse (Haspa) und die Staatsanwaltschaft Kiel am Montag 55.000 Euro Belohnung für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen. Die Anklagebehörde veröffentli...

