Wetter : Sonnige Tage im Norden

Dem Norden stehen sonnige Tage bevor.

Hamburg | Ein Hochdruckgebiet über Südeuropa setze sich auch in Hamburg und Schleswig-Holstein durch, erklärte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen. Am Vormittag reiße zunächst im Süden die Wolkendecke auf, im Laufe des Tages wird es dann im gesamten Norden sonnig bei Temperaturen von 15 bis 17 Grad. Auch am Freitag hält s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.