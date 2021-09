Kriminalität : Sohn greift Mutter mit Messer an: Mordkommission ermittelt

Ein 24 Jahre alter Mann hat in Hamburg-Lokstedt versucht, seine Mutter mit einem Messer zu töten.

Hamburg | Der offenbar verhaltensauffällige Mann habe am späten Dienstagabend die 46-Jährige unvermittelt mit dem Messer angegriffen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei wurde sie an Kopf und Oberkörper lebensgefährlich verletzt. Ihr Sohn flüchtete. Eine Bekannte der Frau rief nach dem Angriff den Rettungsdienst. Die Frau ist den Angaben zufolge mittlerwe...

