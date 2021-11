Musik : Sitar-Virtuosin hat inniges Verhältnis zu ihrem Instrument

Die in London lebende Sitar-Virtuosin Anoushka Shankar (40) hat ein inniges Verhältnis zu ihrem Instrument.

Hamburg | „Die Sitar ist mal Kind, mal Liebhaber oder auch mal Eltern“, sagte Anoushka Shankar am Freitag in Hamburg. Derzeit steht die siebenfach Grammy-nominierte Künstlerin mit ihrem Instrument, der Langhalslaute Sitar, beim Reflektor-Festival in der Elbphilharmonie auf der Bühne. Das noch bis zum 7. November dauernde Festival prägt sie nicht nur durch ih...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.