Agrar : Silomais dominiert weiter auf Schleswig-Holsteins Äckern

Er wird als Viehfutter und für Biogasanlagen gebraucht: Silomais prägt in weiten Teilen Schleswig-Holsteins das Bild der Äcker - n diesem Jahr etwas weniger als zuvor.

Kiel | Silomais nimmt weiterhin die größte Fläche für Ackerfrüchte in Schleswig-Holstein ein, doch der Abstand zum Winterweizen ist geschrumpft. Von den rund 657.100 Hektar Acker im Norden sind in diesem Jahr fast 177.700 Hektar mit Silomais bebaut, wie das Statistische Landesamt für Hamburg und Schleswig-Holstein am Freitag mitteilte. Das sind fünf Prozent ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.