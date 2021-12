Handball : Sieg und Niederlage der Nord-Handballer im Ungarn-Doppelpack

Freude in Flensburg, Enttäuschung in Kiel: Nach dem Ungarn-Doppelpack am letzten Vorrundenspieltag des Jahres in der Handball-Champions-League war die Gefühlswelt bei den beiden Nordclubs am Donnerstag höchst unterschiedlich.

Flensburg | Während die SG Flensburg-Handewitt nach dem 30:27-Heimsieg über Telekom Veszprem der Playoff-Runde immer näher kommt, hat der THW Kiel nach dem 26:30 bei Pick Szeged die direkte Qualifikation für das Viertelfinale etwas aus den Augen verloren. „Das war ein sehr wichtiger Sieg gegen eine große Mannschaft“, sagte SG-Coach Maik Machulla, dessen Mannsc...

