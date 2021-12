Basketball : Sieg gegen Europacup-Favorit: Comeback der Towers-Defensive

Nach dem 100:82 (41:50)-Erfolg im Europapokal-Gruppenspiel am Mittwoch gegen den als Tabellenführer angereisten Club Lokomotiv Kuban Krasnodar haben die Hamburg Towers vor allem einen Grund für ihren Erfolg ausgemacht: die Rückkehr zur alten Stärke in der Abwehrarbeit.

Hamburg | „Wir haben sehr hart gespielt und waren in der Verteidigung wirklich sehr lästig“, betonte Ray McCallum im Anschluss an den Triumph über den Mitfavoriten aus Russland. Der US-Profi ergänzte: „Das war die Hamburg Towers Defense.“ Für das Team von Trainer Pedro Calles war es der erste Heimerfolg in dem europäischen Wettbewerb und der zweite im siebte...

