Gesundheit : Sieben-Tage-Inzidenz in zwei Regionen über 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist am Donnerstag in Schleswig-Holstein leicht gestiegen und hat in zwei Regionen über 100 gelegen.

Kiel | Im Kreis Herzogtum-Lauenburg lag die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 111,0 und in Nordfriesland bei 102,3. In Flensburg lag sie bei 99, nach 100,1 am Mittwoch. In Schleswig-Holstein lag die Inzidenz im Durchschnitt bei 73 und damit leicht über dem Wert des Vortages, wie weiter aus den Angaben der Landesmelde...

