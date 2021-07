Gesundheit : Sieben-Tage-Inzidenz im Norden übersteigt 12

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter leicht auf dem Weg nach oben.

Kiel | Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen stieg bis Freitagabend auf 12,7. Am Donnerstag hatten die Behörden einen Wert von 11,6 verzeichnet. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand: 18.41 Uhr) wurden landesweit insgesamt 91 Fälle neu übermittelt, darunter sind in der Regel auch Nachträge - für Freitag allein wa...

