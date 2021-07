Gesundheit : Sieben-Tage-Inzidenz im Norden jetzt fast bei 14

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen betrug am Samstag 13,9.

Kiel | Am Freitag war noch ein Wert von 12,7 verzeichnet worden. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand: 19.54 Uhr) wurden landesweit 72 Fälle neu übermittelt. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2 Gestorbenen blieb bei 1629. Im Krankenhaus wurden den Angaben zufolge unverändert 11 Covid-19-Patienten behandelt; 5 von ihnen lagen...

