Brände : Sieben Bewohner bei Brand eines Mehrfamilienhauses gerettet

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Bahrenfeld hat die Feuerwehr am Mittwoch sieben Bewohner gerettet.

Hamburg | Ein zehnjähriges Kind sei mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache im Kinderzimmer ausgebrochen. Rund 25 Einsatzkräfte halfen, die Flammen zu löschen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.