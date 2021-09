Senat : Senat will weitere 2,4 Millionen Euro für öffentliche Plätze

Der Senat will weitere 2,4 Millionen Euro in das „Sanierungsprogramm Hamburger Plätze“ stecken.

Hamburg | Der Senat will weitere 2,4 Millionen Euro in das „Sanierungsprogramm Hamburger Plätze“ stecken. Stimmt die Bürgerschaft einem entsprechenden Antrag zu, stünden für die Gestaltung ausgewählter öffentlicher Plätze insgesamt 12,4 Millionen Euro zur Verfügung, wie Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Donnerstag mitteilte. Das Sanierung...

